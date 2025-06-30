В случае сохранения такой тенденции дефицит продуктов в Полтавской области может только ухудшаться,

Дефицит продуктов в Полтавской области становится все более заметным на примере привычного фрукта, сообщает Politeka.

Из-за сокращения местного производства и старения садов Украина фактически осталась без собственных яблок. Средняя цена этого фрукта в июне 2025 г. выросла до 85,20 грн за килограмм, что втрое превышает показатели прошлого года. Об этом сообщают эксперты аграрного рынка.

По словам Александра Хорева из проекта EastFruit Weekly Ukraine, рынок заполнили преимущественно импортные яблоки из Польши, поскольку местных почти нет. Это изменение стало основной причиной роста цен. Год назад они стоили 28,11 грн за килограмм, теперь же их стоимость значительно выше и уже превышает даже цену бананов — популярного фрукта, который раньше был дешевле. Средняя цена бананов составляет 74,15 грн за килограмм.

Аграрный эксперт Иван Томич объясняет ситуацию "старением садов и сокращением их посадки", что привело к упадку отрасли. Поэтому яблоки постепенно становятся премиальным товаром, который будет доступен только небольшому кругу потребителей.

В случае сохранения такой тенденции, дефицит продуктов в Полтавской области, особенно яблок, может только ухудшаться, заставляя потребителей искать альтернативы среди импортной продукции.

Кстати, дефицит продуктов не обошел также и Днепропетровской области. В этом году он ударил не только по фруктам, овощам или злакам. В зоне риска оказался мед, который раньше можно было найти почти в каждом доме. Отечественное пчеловодство переживает сложный сезон, и все больше пчеловодов говорят о провале.

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