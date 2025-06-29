Усі ці фактори в умовах воєнного стану можуть суттєво ускладнити ситуацію з дефіцитом продуктів у Харкові.

Дефіцит продуктів у Харкові ризикує поглибитися на тлі чергового зростання цін на хліб, повідомляє Politeka.

До кінця 2025 року в Україні очікується підвищення вартості цього базового продукту ще приблизно на 20%. Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, лише у 2024 році ціна на хліб зросла більш ніж на 20%, і щомісячне підвищення на 1,5–2% зберігається.

Головними причинами подорожчання залишаються наслідки повномасштабної війни: значне скорочення працівників у аграрному секторі та харчовій промисловості, інфляційний тиск, підвищення витрат на паливо, сировину, енергоресурси та логістику. Через нестачу персоналу багато виробників змушені переходити на автоматизовані технології, що суттєво підвищує собівартість хліба.

Ще один вагомий чинник – нестабільна врожайність зернових, насамперед пшениці, яка формує до 25% кінцевої вартості хліба. Витрати на аграрні ресурси, погодні умови та економічна нестабільність також негативно впливають на ціни.

Усі ці фактори тиснуть на вартість борошна та хлібобулочних виробів, що в умовах воєнного стану може суттєво ускладнити ситуацію з дефіцитом продуктів у Харкові та інших регіонах країни.

До слова, дефіцит продуктів торкнувся також і Дніпропетровської області. Цього року він вдарив не лише по фруктах, овочах чи злаках. У зоні ризику опинився мед, який раніше можна було знайти чи не в кожному домі. Вітчизняне бджільництво переживає важкий сезон, і все більше пасічників говорять про провал.

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