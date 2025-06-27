У Харкові дедалі більше людей пенсійного віку повертаються до активного трудового життя і шукають роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Харкові дозволяє залишатися в ритмі, не випадати з соціального життя, відчувати себе частиною команди та просто бути корисним, повідомляє Politeka.

Попри воєнний стан, у місті вистачає роботодавців, які відкриті до співпраці саме з людьми старшого віку. Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні є в багатьох сферах. Це не лише охорона чи прибирання, як багато хто собі уявляє.

Наприклад, відома мережа автозаправок OKKO шукає працівників на посади заправників та молодших операторів. Пропонують офіційне працевлаштування вже з першого дня, заробітну плату від 13 500, оплачувані лікарняні та відпустки, а також медичне страхування.

Ще один приклад, де є робота для пенсіонерів у Харкові, це логістичний центр “Лев-Інвест”. Тут шукають комплектувальників. Людям пропонують займатися фасуванням товарів, маркуванням, пакуванням замовлень і підтриманням порядку на складі.

Це вимагає уважності та відповідального ставлення до обов’язків. Заробітна плата на цій посаді варіюється від 17 до 23 000 на місяць. Графік можна підібрати індивідуально, залежно від стану здоров’я і можливостей. А ще важливо, що колектив у компанії доброзичливий і готовий підтримувати новачків.

Ще один напрямок, де активно шукають людей, це сфера доставки. Для тих, хто має водійське посвідчення категорії B, є варіанти доставки продукції містом. День починається о дев’ятій ранку і закінчується о п’ятій вечора. Виходити потрібно п’ять днів на тиждень.

Завдання прості й зрозумілі: доставити товар і вести нескладну звітність. Якщо ви орієнтуєтесь у базових функціях Excel — це буде лише перевагою. Оформлення тут офіційне, а це означає, що всі соціальні гарантії зберігаються.

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