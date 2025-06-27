В Харькове все больше людей пенсионного возраста возвращаются в активную трудовую жизнь и ищут работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Харькове позволяет оставаться в ритме, не выпадать из социальной жизни, чувствовать себя частью команды и просто полезно, сообщает Politeka.

Несмотря на военное положение, в городе хватает работодателей, которые открыты к сотрудничеству с людьми старшего возраста. Работа для пенсионеров в Харькове сегодня есть во многих областях. Это не только охрана или уборка, как многие себе представляют.

К примеру, известная сеть автозаправок OKKO ищет работников на должности заправщиков и младших операторов. Предлагают официальное трудоустройство уже с первого дня, заработную плату от 13500, оплачиваемые больничные и отпуска, а также медицинское страхование.

Еще один пример, где есть работа для пенсионеров в Харькове, это логистический центр Лев-Инвест. Здесь ищут комплектующие. Людям предлагают заниматься фасовкой товаров, маркировкой, упаковкой заказов и поддержанием порядка на складе.

Это требует внимательности и ответственного отношения к обязанностям. Заработная плата в этой должности варьируется от 17 до 23 000 в месяц. График можно подобрать индивидуально в зависимости от состояния здоровья и возможностей. А еще важно, что коллектив в компании дружелюбен и готов поддерживать новичков.

Еще одно направление, где активно ищут людей, это область доставки. Для тех, кто имеет водительские права категории B, есть варианты доставки продукции по городу. День начинается в девять утра и заканчивается в пять вечера. Выходить нужно пять дней в неделю.

Задачи простые и понятные: доставить товар и вести несложную отчетность. Если вы ориентируетесь в базовых функциях Excel, это будет только преимуществом. Оформление здесь официально, а это значит, что все социальные гарантии сохраняются.

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