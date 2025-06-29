Все эти факторы в условиях военного положения могут осложнить ситуацию с дефицитом продуктов в Харькове.

Дефицит продуктов в Харькове рискует усугубиться на фоне очередного роста цен на хлеб, сообщает Politeka.

До конца 2025 года в Украине ожидается повышение стоимости этого базового продукта примерно на 20%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, только в 2024 году цена на хлеб выросла более чем на 20% и ежемесячное повышение на 1,5–2% сохраняется.

Главными причинами удорожания остаются последствия полномасштабной войны: значительное сокращение работников в аграрном секторе и пищевой промышленности, инфляционное давление, повышение расходов на топливо, сырье, энергоресурсы и логистику. Из-за нехватки персонала многие производители вынуждены переходить на автоматизированные технологии, что существенно повышает себестоимость хлеба.

Еще один весомый фактор – нестабильная урожайность зерновых, прежде всего пшеницы, которая формирует до 25% конечной стоимости хлеба. Расходы на аграрные ресурсы, погодные условия и экономическая нестабильность также оказывают негативное влияние на цены.

Все эти факторы оказывают давление на стоимость муки и хлебобулочных изделий, что в условиях военного положения может существенно усложнить ситуацию с дефицитом продуктов в Харькове и других регионах страны.

Кстати, дефицит продуктов затронул также и Днепропетровскую область. В этом году он ударил не только по фруктам, овощам или злакам. В зоне риска оказался мед, который раньше можно было найти чуть ли не в каждом доме. Отечественное пчеловодство переживает тяжелый сезон, и все больше пчеловодов говорят о провале.

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