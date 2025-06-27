Нова доплата до пенсії з 1 липня чекає на українців поважного віку в Дніпрі та області, проте вони виплачуються лише тим, хто відповідає важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.
Додаткове фінансове забезпечення стане реальною підтримкою для найбільш вразливої частини населення.
Нові доплати до пенсії з 1 липня в Дніпрі та області надаватимуться українцям віком від 80 років, які живуть самотньо та потребують стороннього догляду. Вони отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 944 гривень 40 копійок.
Ця ініціатива впроваджується на підставі Закону України №646-IX і покликана поліпшити умови життя пенсіонерів, які залишилися без родини чи сторонньої допомоги. Сума надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році.
Хто зможе отримувати
Нові доплати до пенсії з 1 липня в Дніпрі та області призначаються за кількох умов. Її можуть отримати пенсіонери, які:
- досягли 80-річного віку;
- отримують пенсію за віком (не по інвалідності чи втраченому годувальнику);
- проживають самотньо, тобто за місцем реєстрації не мають інших зареєстрованих осіб;
- мають офіційний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному догляді.
Як оформити
Процедура оформлення надбавки проста й не потребує зайвих бюрократичних зусиль.
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Зверніться до медичного закладу, щоб отримати висновок ЛКК, який підтвердить вашу потребу в постійному сторонньому догляді.
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Підготуйте пакет документів, а саме:
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паспорт громадянина України;
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ідентифікаційний код;
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висновок ЛКК;
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довідку з Пенсійного фонду про відсутність інших соціальних виплат на догляд.
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Подайте заяву до Пенсійного фонду України:
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особисто — у найближчому сервісному центрі ПФУ;
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або онлайн — через електронний кабінет на офіційному сайті Пенсійного фонду.
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Нарахування додаткових коштів розпочинається з місяця подання заяви та додається до основної пенсії.
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