Нові доплати до пенсії з 1 липня в Дніпрі та області призначаються лише частині українців.

Нова доплата до пенсії з 1 липня чекає на українців поважного віку в Дніпрі та області, проте вони виплачуються лише тим, хто відповідає важливим критеріям, повідомляє Politeka.net.

Додаткове фінансове забезпечення стане реальною підтримкою для найбільш вразливої частини населення.

Нові доплати до пенсії з 1 липня в Дніпрі та області надаватимуться українцям віком від 80 років, які живуть самотньо та потребують стороннього догляду. Вони отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 944 гривень 40 копійок.

Ця ініціатива впроваджується на підставі Закону України №646-IX і покликана поліпшити умови життя пенсіонерів, які залишилися без родини чи сторонньої допомоги. Сума надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році.

Хто зможе отримувати

Нові доплати до пенсії з 1 липня в Дніпрі та області призначаються за кількох умов. Її можуть отримати пенсіонери, які:

досягли 80-річного віку;

отримують пенсію за віком (не по інвалідності чи втраченому годувальнику);

проживають самотньо, тобто за місцем реєстрації не мають інших зареєстрованих осіб;

мають офіційний висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному догляді.

Як оформити

Процедура оформлення надбавки проста й не потребує зайвих бюрократичних зусиль.

Зверніться до медичного закладу , щоб отримати висновок ЛКК, який підтвердить вашу потребу в постійному сторонньому догляді.

Підготуйте пакет документів , а саме: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; висновок ЛКК; довідку з Пенсійного фонду про відсутність інших соціальних виплат на догляд.

Подайте заяву до Пенсійного фонду України : особисто — у найближчому сервісному центрі ПФУ; або онлайн — через електронний кабінет на офіційному сайті Пенсійного фонду.



Нарахування додаткових коштів розпочинається з місяця подання заяви та додається до основної пенсії.

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