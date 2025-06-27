Підвищена пенсія у Дніпропетровській області з 1 липня торкнеться осіб, які відповідють певним критеріям.

Підвищена пенсія у Дніпропетровській області з 1 липня призначатиметься для частини українських пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Йдеться насамперед про вікові надбавки, а також допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Підвищена пенсія у Дніпропетровській області з 1 липня торкнеться осіб, яким протягом липня виповниться 70, 75 або 80 років. Основна умова для нарахування надбавки — пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Розмір вікової доплати встановлено таким чином:

з 70 до 74 років — до 300 гривень щомісяця;

з 75 до 79 років — до 456 гривень;

80 років і старше — до 570 гривень.

Надбавка надається автоматично, без подання додаткових заяв, якщо пенсіонер відповідає встановленим критеріям.

Також підвищена пенсія у Дніпропетровській області з 1 липня виплачуватиметься завдяки програмі грошової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) для вразливих категорій населення.

Право на гроші мають: пенсіонери; особи без пенсійного забезпечення; люди з інвалідністю; діти з інвалідністю.

Головна умова участі в програмі — людина не повинна отримувати допомогу на проживання як ВПО, а також не мати одночасно інших грошових виплат від міжнародних гуманітарних організацій.

Як працює механізм виплати

ВПП ООН доплачує до суми 3250 грн. Якщо, наприклад, щомісячна пенсія чи соціальна виплата становить 2500 грн, особа отримає ще 750 грн від програми.

Подавати заяву не потрібно — кошти зараховуються автоматично тим самим способом, яким людина вже отримує пенсію чи соціальну допомогу: на банківську картку або через Укрпошту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: реєстрація триватиме лише один день, що ще варто знати.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: роздача триватиме лише два дні, куди потрібно звертатись.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: в яких випадках можуть забрати грошову допомогу.