Повышенная пенсия в Днепропетровской области с 1 июля коснется лиц, отвечающих определенным критериям.

Повышенная пенсия в Днепропетровской области с 1 июля будет назначаться части украинских пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Речь идет прежде всего о возрастных надбавках, а также о помощи от Всемирной продовольственной программы ООН.

Повышенная пенсия в Днепропетровской области с 1 июля коснется лиц, которым в течение июля исполнится 70, 75 или 80 лет. Основное условие для начисления надбавки – пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

Размер возрастной доплаты установлен следующим образом:

с 70 до 74 лет – до 300 гривен ежемесячно;

с 75 до 79 лет – до 456 гривен;

80 лет и старше – до 570 гривен.

Прибавка предоставляется автоматически, без подачи дополнительных заявлений, если человек преклонного возраста отвечает установленным критериям.

Также повышенная пенсия в Днепропетровской области с 1 июля будет выплачиваться благодаря проекту денежной поддержки Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) для уязвимых категорий населения.

Право на деньги имеют: пенсионеры; лица без пенсионного обеспечения; люди с инвалидностью; дети с инвалидностью.

Главное условие участия в программе — человек не должен получать пособие на жительство как ВПЛ, а также не иметь одновременно других денежных выплат от международных гуманитарных организаций.

Как работает механизм выплаты

ВПП ООН доплачивает в сумму 3250 грн. Если, например, ежемесячная надбавка или социальная выплата составляет 2500 грн., человек получит еще 750 грн. от программы.

Подавать заявление не нужно — средства зачисляются автоматически тем же способом, каким человек уже получает пенсию или социальную помощь: на банковскую карту или через Укрпочту.

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