Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє бути стабільно теплим та спекотним.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 червня по 6 липня зробили синоптики та розповіли, чого чекати після похолодання, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 червня по 6 липня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. Тиждень розпочнеться з тепла. У понеділок 30-ого числа: похмурий ранок у місті заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. Температура повітря підніметься до +23 градусів.

У вівторок 01.07: повітря прогріється до +23 градусів. Ранок у місті обіцяє бути безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дождів не прогнозується.

Середа 02.07: ясна пора очікується вранці та ввечері, а вдень небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Температура – від +16 до +23.

У четвер, 3 липня: синоптики обіцяють від 16 до 25 градусів зі знаком "+". Хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Дождів не передбачається.





П'ятниця 04.07: весь день приматиметься ясна пора, а дождів не прогнозується. Температура повітря – +18 до +29.

Субота 05.07: увесь день небосвід триматиметься ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів - прогріється від +21 до +31.

Неділя 06.07: на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Протримається +20 до +27. Народний прогноз: щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять – до негоди. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 30 червня по 6 липня обіцяє бути стабільно теплим та спекотним без опадів.

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