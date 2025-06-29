Прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июня по 6 июля обещает быть стабильно теплым и жарким.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июня по 6 июля сделали синоптики и рассказали, чего ждать после похолодания, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июня по 6 июля, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. Неделя начнется с тепла. В понедельник 30 числа: пасмурное утро в городе заменится ясным днем, но вечером небо снова затянется облаками. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Во вторник 01.07: воздух прогреется до +23 градусов. Утро в городе обещает быть безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Дождей не прогнозируется.

Среда 02.07: ясное время ожидается утром и вечером, а днем ​​небосвод могут затянуть тучи, однако ненадолго. Без осадков. Температура – ​​от +16 до +23.

В четверг, 3 июля: синоптики обещают от 16 до 25 градусов со знаком "+". Облака, которые появятся днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода. Дождей не предполагается.





Пятница 04.07: весь день будет ясная пора, а дождей не прогнозируется. Температура воздуха – +18 до +29.

Суббота 05.07: во весь день небосвод будет держаться ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков – прогреется от +21 до +31.

Воскресенье 06.07: на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Продержится +20 до +27. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 30 июня по 6 июля обещает быть стабильно теплым и жарким, без осадков.

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