На початку липня планується обмеження руху транспорту у Дніпрі та пересування пішоходів

Обмеження руху транспорту у Дніпрі планують ввести на важливій вулиці через планові роботи на окремій ділянці дороги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови.

На початку липня на два дні планується обмеження руху транспорту у Дніпрі та пересування пішоходів на одній з центральних вулиць міста. Причиною такого рішення є проведення монтажних робіт з встановлення когенераційної установки.

Згідно з проєктом розпорядження міського голови, перекриття триватиме з 3 по 4 липня 2025 року. Роботи проводитимуться на вулиці Харківській — на відрізку між вулицями Королеви Єлизавети ІІ та Князя Володимира Великого.

У документі йдеться про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Газогенераторні системи» на проведення робіт із повним перекриттям проїжджої частини та тротуару. Перед початком монтажу підрядник зобов’язаний узгодити тимчасову схему об’їзду для транспорту, встановити відповідні дорожні знаки, забезпечити безпечне пересування пішоходів та облаштувати територію огородженням із сигнальним освітленням.

Станом на зараз проєкт розпорядження ще не підписаний міським головою, тому офіційно не набрав чинності. Остаточне рішення щодо перекриття буде ухвалено після його підписання.

Крім цього, протягом двох днів перекриють вулицю Паторжинського. Тимчасове обмеження руху транспорту у Дніпрі пов’язане з проведенням робіт з обрізки дерев на визначеній ділянці дороги.

Роботи відбуватимуться 19 та 20 липня у проміжку з 9:00 до 16:00. Обмеження діятимуть на відрізку вулиці Паторжинського — між перехрестями з вулицями Гоголя та Володимира Моссаковського.

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