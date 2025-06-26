В начале июля планируется ограничение движения транспорта в Днепре и передвижение пешеходов.

Ограничения движения транспорта в Днепре планируют ввести на важной улице из-за плановых работ на отдельном участке дороги, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы.

В начале июля на два дня планируется ограничение движения транспорта в Днепре и передвижение пешеходов по одной из центральных улиц города. Причиной такого решения является проведение монтажных работ по установке когенерационной установки.

Согласно проекту распоряжения городского головы, перекрытие будет продолжаться с 3 по 4 июля 2025 года. Работы будут проводиться на улице Харьковской – на отрезке между ул. Королевы Елизаветы II и Князя Владимира Великого.

В документе говорится о предоставлении разрешения обществу с ограниченной ответственностью «Газогенераторные системы» на проведение работ с полным перекрытием проезжей части и тротуара. Перед началом монтажа подрядчик обязан согласовать временную схему объезда для транспорта, установить соответствующие дорожные знаки освещением.

По состоянию на данный момент проект распоряжения еще не подписан городским головой, поэтому официально не вступил в силу. Окончательное решение о перекрытии будет принято после его подписания.

Кроме того, в течение двух дней перекроют улицу Паторжинского. Временное ограничение движения транспорта в Днепре связано с проведением обрезки деревьев на определенном участке дороги.

Они будут проходить 19 и 20 июля в промежутке с 9:00 до 16:00. Ограничения будут действовать на отрезке ул. Паторжинского между перекрестками с ул. Гоголя и Владимира Моссаковского.

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