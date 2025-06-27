В Дніпрі перекриють рух транспорту через заплановані роботи, таким чином зміни носять лише тимчасовий характер

В Дніпрі перекриють рух транспорту на окремій ділянці доріг міста, проте зміни несуть лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в розпорядженні міського голови, яке опублікували на сайті міської ради.

Протягом двох днів в Дніпрі перекриють рух транспорту на вулиці Паторжинського. Тимчасове перекриття пов’язане з проведенням робіт з обрізки дерев на визначеній ділянці дороги.

Роботи відбуватимуться 19 та 20 липня у проміжку з 9:00 до 16:00. Обмеження діятимуть на відрізку вулиці Паторжинського — між перехрестями з вулицями Гоголя та Володимира Моссаковського.

Обрізку зелених насаджень проводитимуть фахівці комунального підприємства «Міськзеленбуд». Відповідно до вимог, підприємство зобов’язане узгодити тимчасову схему організації дорожнього руху з патрульною поліцією. Також необхідно встановити відповідне огородження, дорожні знаки та вжити заходів для забезпечення безпеки пішоходів і водіїв.

Після завершення робіт комунальники мають прибрати обладнання та залишити територію в належному стані. На місці обов’язково має бути розміщена інформація про виконавця робіт, а також терміни їхнього виконання.

Мешканців та гостей міста просять врахувати тимчасові незручності під час планування маршрутів пересування.

Крім цього, з 30 червня по 30 липня в Дніпрі перекриють рух транспорту та буде частково обмежено пересування на відрізку дороги, розташованому між вулицею Робочою та вулицею Братів Горобців. Причина — проведення масштабних дорожніх ремонтних робіт, які потребують тимчасового перекриття для забезпечення безпечного та якісного оновлення дорожнього покриття.

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