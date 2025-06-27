В Днепре перекроют движение транспорта на отдельном участке дорог города, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в распоряжении городского головы, опубликованном на сайте городского совета.

В течение двух дней в Днепре перекроют движение транспорта по улице Паторжинского. Временное перекрытие связано с проведением работ по обрезке деревьев на определенном участке дороги.

Работы будут проходить 19 и 20 июля в промежутке с 9:00 до 16:00. Ограничения будут действовать на отрезке улицы Паторжинского между перекрестками с улицами Гоголя и Владимира Моссаковского.

Обрезку зеленых насаждений будут проводить специалисты коммунального предприятия «Горзеленстрой». Согласно требованиям предприятие обязано согласовать временную схему организации дорожного движения с патрульной полицией. Также необходимо установить соответствующее ограждение, дорожные знаки и принять меры по обеспечению безопасности пешеходов и водителей.

После завершения работ коммунальщики должны убрать оборудование и оставить территорию в надлежащем состоянии. На месте обязательно должна быть размещена информация об производителе работ, а также сроки их выполнения.

Жителей и гостей города просят учесть временные неудобства при планировании маршрутов передвижения.

Кроме этого, с 30 июня по 30 июля в Днепре перекроют движение транспорта и частично ограничено передвижение на отрезке дороги, расположенном между улицей Рабочей и Братьев Воробьев. Причина — проведение масштабных дорожных ремонтов, требующих временного перекрытия для обеспечения безопасного и качественного обновления дорожного покрытия.

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