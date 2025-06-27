Видають безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі у вигляді щоденних гарячих обідів

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можна отримати від благодійного фонду "Родинний світ", повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили в Телеграм-каналі організації.

Фонд «Родинний Світ» розпочав реєстрацію на участь у програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення.

У рамках ініціативи передбачено надання тимчасового житла (шелтеру) з можливістю спільного проживання, а також видають безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі у вигляді щоденних гарячих обідів. Проживання організовано на лівому березі міста Дніпро.

Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі у вигляді обідів та житло:

Люди похилого віку, які є внутрішньо переміщеними особами;

Одинокі матері з дітьми, які мають статус ВПО.

Важливо: участь у програмі можлива лише для тих осіб, які:

Зареєструвались у місті Дніпро у 2025 році;

Фактично проживають на Лівому березі Дніпра;

Підпадають під зазначені категорії.

Що необхідно вказати у реєстраційній формі:

Ваші контактні дані;

Інформацію про реєстрацію в Дніпрі (з 2025 року);

Поточну адресу проживання (на Лівому березі);

Дані про склад сім’ї (для матерів з дітьми);

Короткий опис вашої потреби — житло або харчування.

Зверніть увагу: допомога буде надаватися лише тим особам, які повністю відповідають критеріям відбору. Кількість місць обмежена.

Як подати заявку:

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням. Після заповнення анкети з вами зв’яжеться координатор проєкту для уточнення інформації та подальших дій.

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