Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можна отримати від благодійного фонду "Родинний світ", повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили в Телеграм-каналі організації.
Фонд «Родинний Світ» розпочав реєстрацію на участь у програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб, які належать до соціально вразливих категорій населення.
У рамках ініціативи передбачено надання тимчасового житла (шелтеру) з можливістю спільного проживання, а також видають безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі у вигляді щоденних гарячих обідів. Проживання організовано на лівому березі міста Дніпро.
Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі у вигляді обідів та житло:
- Люди похилого віку, які є внутрішньо переміщеними особами;
- Одинокі матері з дітьми, які мають статус ВПО.
Важливо: участь у програмі можлива лише для тих осіб, які:
- Зареєструвались у місті Дніпро у 2025 році;
- Фактично проживають на Лівому березі Дніпра;
- Підпадають під зазначені категорії.
Що необхідно вказати у реєстраційній формі:
- Ваші контактні дані;
- Інформацію про реєстрацію в Дніпрі (з 2025 року);
- Поточну адресу проживання (на Лівому березі);
- Дані про склад сім’ї (для матерів з дітьми);
- Короткий опис вашої потреби — житло або харчування.
Зверніть увагу: допомога буде надаватися лише тим особам, які повністю відповідають критеріям відбору. Кількість місць обмежена.
Як подати заявку:
Щоб зареєструватися, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням. Після заповнення анкети з вами зв’яжеться координатор проєкту для уточнення інформації та подальших дій.
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