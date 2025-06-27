Выдают бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре в виде ежедневных горячих обедов.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре можно получить от благотворительного фонда "Семейный мир", сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в телеграмм-канале организации.

Фонд «Семейный Мир» начал регистрацию на участие в программе поддержки внутренне перемещенных лиц, относящихся к социально уязвимым категориям населения.

В рамках инициативы предусмотрено предоставление временного жилья (шелтера) с возможностью совместного проживания, а также выдают бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропре в виде ежедневных горячих обедов. Проживание организовано на левом берегу Днепра.

Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре в виде обедов и жилья:

Пожилые люди, которые являются внутренне перемещенными лицами;

Одинокие матери с детьми, имеющими статус ВПЛ.

Важно: участие в программе возможно только для тех, кто:

Зарегистрировались в городе в 2025 году;

Фактически проживают на Левом берегу;

Подпадают под указанные категории.

Что необходимо указать в регистрационной форме:

Ваши контактные данные;

Информацию о регистрации в Днепре (с 2025 года);

Текущий адрес проживания (на Левом берегу);

данные о составе семьи (для матерей с детьми);

Краткое описание вашей потребности – жилье или питание.

Обратите внимание: помощь будет предоставляться только тем лицам, полностью соответствующим критериям отбора. Количество мест ограничено.

Как подать заявку:

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн форму по ссылке. После заполнения анкеты с вами свяжется координатор проекта для уточнения информации и дальнейших действий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.