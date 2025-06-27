Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре можно получить от благотворительного фонда "Семейный мир", сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыли в телеграмм-канале организации.
Фонд «Семейный Мир» начал регистрацию на участие в программе поддержки внутренне перемещенных лиц, относящихся к социально уязвимым категориям населения.
В рамках инициативы предусмотрено предоставление временного жилья (шелтера) с возможностью совместного проживания, а также выдают бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропре в виде ежедневных горячих обедов. Проживание организовано на левом берегу Днепра.
Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре в виде обедов и жилья:
- Пожилые люди, которые являются внутренне перемещенными лицами;
- Одинокие матери с детьми, имеющими статус ВПЛ.
Важно: участие в программе возможно только для тех, кто:
- Зарегистрировались в городе в 2025 году;
- Фактически проживают на Левом берегу;
- Подпадают под указанные категории.
Что необходимо указать в регистрационной форме:
- Ваши контактные данные;
- Информацию о регистрации в Днепре (с 2025 года);
- Текущий адрес проживания (на Левом берегу);
- данные о составе семьи (для матерей с детьми);
- Краткое описание вашей потребности – жилье или питание.
Обратите внимание: помощь будет предоставляться только тем лицам, полностью соответствующим критериям отбора. Количество мест ограничено.
Как подать заявку:
Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн форму по ссылке. После заполнения анкеты с вами свяжется координатор проекта для уточнения информации и дальнейших действий.
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