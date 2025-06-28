Щоб уникнути втрати соціальних виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 липня потрібно зробити декілька важливих кроків.

Міністерство фінансів України розпочне регулярний моніторинг отримувачів виплат для ВПО у Дніпропетровській області з 1 липня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів (№ 376)

Якщо переселенець перебуває за межами України понад 90 днів без обґрунтованої причини, його статус переселенця буде автоматично скасований. Проте виїзд за кордон на понад три місяці можливий без втрати статусу, якщо є поважна причина. До таких належать:

службове відрядження або стажування;

лікування чи медична реабілітація (за наявності підтверджувальних документів);

оздоровлення дітей;

необхідність догляду за хворими дітьми;

інші обставини, які можна офіційно підтвердити.

Щоб уникнути втрати соціальних виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 липня та підтримки, потрібно надати документи, які підтверджують причину тривалої відсутності. Це можуть бути:

довідка про направлення у відрядження;

медичні документи (довідки, виписки з лікарень);

документи з навчального закладу чи установи стажування;

інші офіційні підтвердження.

Що потрібно зробити перед виїздом

Якщо ви плануєте виїзд за межі країни на тривалий час, подбайте про документи заздалегідь. Підготуйте всі необхідні довідки й передайте їх до управління соціального захисту за місцем вашого обліку ще до моменту виїзду. Це допоможе зберегти ваш статус переселенця та уникнути призупинення чи скасування виплат.

У випадку, якщо підтвердження не буде надане, а статус ВПО анулюють, про це повідомлять протягом трьох робочих днів.

Щоб не втратити виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 липня, слід бути завчасно поінформованими, діяти відповідально й дотримуватись оновлених вимог законодавства.

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