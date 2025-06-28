Чтобы избежать потери социальных выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля нужно сделать несколько важных шагов.

Министерство финансов Украины приступит к регулярному мониторингу получателей выплат для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров (№376)

Если переселенец находится за пределами Украины более 90 дней без причины, его статус переселенца будет автоматически отменен. Однако выезд за границу более чем на три месяца возможен без потери статуса , если есть уважительная причина. К таким относятся:

служебная командировка или стажировка;

лечение или медицинская реабилитация (при наличии подтверждающих документов);

оздоровление детей;

необходимость ухода за больными детьми;

другие обстоятельства, которые можно официально подтвердить.

Чтобы избежать потери социальных выплат для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля и поддержки, нужно предоставить документы , подтверждающие причину длительного отсутствия.

справка о направлении в командировку;

медицинские документы (справки, выписки из больниц);

документы из учебного заведения или учреждения стажировки;

другие официальные доказательства.

Что нужно сделать перед выездом

Если вы планируете выезд за пределы страны на длительное время, позаботьтесь о документах заранее. Подготовьте все необходимые справки и передайте их в управление социальной защиты по месту вашего учета еще до выезда. Это поможет сохранить ваш статус переселенца и избежать приостановки или отмены выплат.

В случае, если подтверждение не будет предоставлено, а статус ВПЛ аннулируют, об этом сообщат в течение трех рабочих дней.

Чтобы не потерять выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля, следует быть заранее информированными, действовать ответственно и соблюдать обновленные требования законодательства.

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