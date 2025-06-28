Министерство финансов Украины приступит к регулярному мониторингу получателей выплат для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров (№376)
Если переселенец находится за пределами Украины более 90 дней без причины, его статус переселенца будет автоматически отменен. Однако выезд за границу более чем на три месяца возможен без потери статуса , если есть уважительная причина. К таким относятся:
- служебная командировка или стажировка;
- лечение или медицинская реабилитация (при наличии подтверждающих документов);
- оздоровление детей;
- необходимость ухода за больными детьми;
- другие обстоятельства, которые можно официально подтвердить.
Чтобы избежать потери социальных выплат для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля и поддержки, нужно предоставить документы , подтверждающие причину длительного отсутствия.
- справка о направлении в командировку;
- медицинские документы (справки, выписки из больниц);
- документы из учебного заведения или учреждения стажировки;
- другие официальные доказательства.
Что нужно сделать перед выездом
Если вы планируете выезд за пределы страны на длительное время, позаботьтесь о документах заранее. Подготовьте все необходимые справки и передайте их в управление социальной защиты по месту вашего учета еще до выезда. Это поможет сохранить ваш статус переселенца и избежать приостановки или отмены выплат.
В случае, если подтверждение не будет предоставлено, а статус ВПЛ аннулируют, об этом сообщат в течение трех рабочих дней.
Чтобы не потерять выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области с 1 июля, следует быть заранее информированными, действовать ответственно и соблюдать обновленные требования законодательства.
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