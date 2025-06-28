Оформити cубсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 липня можна зручно, не виходячи з дому.

Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 липня й надалі призначатимуть на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє Politeka.net.

За інформацією Міністерства соціальної політики України, понад 1,5 мільйона громадян наразі користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Це свідчить про те, що держава продовжує забезпечувати підтримку тим, хто її найбільше потребує, особливо в умовах економічної нестабільності, спричиненої війною.

Як оформити субсидію на оплату комунальних послуг

Оформити cубсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 липня можна зручно, не виходячи з дому — в онлайн-режимі. Для цього громадянам доступні два основні шляхи:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України ;

за допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду.

Однак перед поданням заявки на отримання субсидії, необхідно спершу подати заяву на внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. Це дає змогу ідентифікувати особу та забезпечити коректність подальших розрахунків допомоги.

Автоматичне нарахування cубсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 липня

Пенсійний фонд України повідомив, що розпочався автоматичний процес продовження виплат для тих громадян, які вже отримували цю допомогу. Тобто на неопалювальний сезон 2025 року субсидії будуть перераховані без необхідності повторного звернення чи подання нових документів.

Такий механізм значно спрощує життя пільговикам, однак він не скасовує обов’язку повідомити про зміни в складі родини, майновому стані або інших обставинах. Якщо такі зміни відбулися, протягом 30 днів потрібно подати оновлені дані до Пенсійного фонду. У разі несвоєчасного інформування можуть виникнути проблеми з подальшим отриманням допомоги.

Як розраховується розмір

Розмір в 2025 році визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Під час обчислення враховується сукупний дохід членів родини після сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

Тобто йдеться саме про реальний наявний дохід, що залишається у розпорядженні сім’ї. Відповідно, чим нижчий цей дохід — тим більший розмір субсидії може бути призначено. Система побудована так, щоб надати максимальну підтримку тим, хто цього дійсно потребує.

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