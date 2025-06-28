Оформить cубсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июля можно удобно, не выходя из дома.

Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июля и дальше будут назначаться на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.

По информации Министерства социальной политики Украины, более 1,5 миллиона граждан пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это свидетельствует о том, что государство продолжает обеспечивать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается, особенно в условиях экономической нестабильности, вызванной войной.

Как оформить субсидию на оплату коммунальных услуг

Оформить cубсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июля можно удобно, не выходя из дома — в онлайн-режиме.

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины ;

с помощью мобильного приложения Пенсионного фонда.

Однако перед подачей заявки на ее получение необходимо сначала подать заявление на внесение в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы . Это позволяет идентифицировать личность и обеспечить корректность дальнейших расчетов помощи.

Автоматическое начисление субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июля

Пенсионный фонд Украины сообщил, что начался автоматический процесс продления выплат для граждан, которые уже получали эту помощь. То есть на неотапливаемый сезон 2025 года льготы будут перечислены без необходимости повторного обращения или подачи новых документов.

Такой механизм значительно упрощает жизнь льготникам, однако он не отменяет обязанности сообщить об изменениях в составе семьи, имущественном положении или других обстоятельствах. Если такие изменения произошли, в течение 30 дней необходимо подать обновленные данные в Пенсионный фонд. При несвоевременном информировании могут возникнуть проблемы с последующим получением помощи.

Как рассчитывается размер

Размер в 2025 году определяется индивидуально для каждого домохозяйства. При исчислении учитывается совокупный доход членов семьи после уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора.

То есть речь идет именно о реальном наличном доходе, который остается в распоряжении семьи. Соответственно, чем ниже этот доход, тем больший размер субсидии может быть назначен. Система построена так, чтобы оказать максимальную поддержку тем, кто в этом действительно нуждается.

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