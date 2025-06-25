Новий графік руху транспорту в Тернополі передбачає кращу доступність важливих соціальних і промислових об’єктів.

Із 25 червня запроваджується новий графік руху транспорту в Тернополі, повідомляє Politeka.

Йдеться про тролейбусний маршрут №6 (раніше №11), який буде продовжено до вул. Олександра Довженка. Відповідне рішення ухвалено на звернення мешканців мікрорайонів «Сонячний» та «Східний».

Зміна маршруту має на меті покращення транспортного сполучення з міською лікарнею №2, ринком на вулиці 15 Квітня та промисловою зоною на вулиці Гайовій.

Оновлений маршрут запроваджено в межах реалізації заходів з удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту. Новий графік руху транспорту в Тернополі передбачає кращу доступність важливих соціальних і промислових об’єктів.

До слова, нововведення також торкнулися Волинської області. Новий графік руху транспорту в Волинській області охоплює маршрут, який проходить центральними вулицями міста. Автобус курсує через вулицю Шевченка, Київську, Пилипа Орлика, Луцьку, Соборності, Прилісну, Ярослава Мудрого, Квартальну та Степана Бандери.

Таким чином він охоплює як житлові квартали, так і об’єкти соціальної інфраструктури, що не може бути не зручним для жителів. Передбачається шість щоденних рейсів у кожному напрямку.

З Корольова автобус відправлятиметься о 7:10, 8:10, 11:10, 13:10, 14:55 та 17:10. У зворотному напрямку, до філії "Волиньобленерго", прибуватиме о 7:40, 8:40, 11:40, 13:40, 15:25 та 17:40. Роклад складений таким чином, щоб охопити і ранкові години пік, і денні потреби пасажирів.

Що стосується вартості проїзду, вона залежить від того, коди ви їдете.

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