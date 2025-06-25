Новый график движения транспорта в Тернополе подразумевает лучшую доступность важных социальных и промышленных объектов.

С 25 июня вводится новый график движения транспорта в Тернополе, сообщает Politeka.

Речь идет о троллейбусном маршруте №6 (ранее №11), который будет продолжен до ул. Александра Довженко. Соответствующее решение было принято на обращение жителей микрорайонов «Солнечный» и «Восточный».

Изменение маршрута - улучшение транспортного сообщения с городской больницей №2, рынком на улице 15 Апреля и промышленной зоной на улице Гаевой.

Обновленный маршрут введен в рамках реализации мероприятий по усовершенствованию маршрутной сети общественного транспорта. Новый график движения транспорта в Тернополе подразумевает лучшую доступность важных социальных и промышленных объектов.

К слову, нововведения также коснулись Волынской области. Новый график движения транспорта в Волынской области охватывает маршрут, который проходит по центральным улицам города. Автобус курсирует через улицу Шевченко, Киевскую, Филиппа Орлика, Луцка, Соборности, Прилесную, Ярослава Мудрого, Квартальную и Степана Бандеры.

Таким образом, он охватывает как жилые кварталы, так и объекты социальной инфраструктуры, что не может быть не удобным для жителей. Предусматривается шесть ежедневных рейсов по каждому направлению.

Из Королева автобус будет отправляться в 7:10, 8:10, 11:10, 13:10, 14:55 и 17:10. В обратном направлении, в филиал "Волыньоблэнерго", будет прибывать в 7:40, 8:40, 11:40, 13:40, 15:25 и 17:40. Расписание составлено таким образом, чтобы охватить и утренние часы пик, и дневные потребности пассажиров.

Что касается стоимости проезда, она зависит от того, коды ли вы едете.

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