Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається пенсіонерам, що є ВПО.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається благодійною організацією Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація на своєму сайті.

У межах реалізації проєкту «Забезпечення базових потреб та надання першої психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місцях компактного проживання в місті Дніпро та його передмісті» вже протягом тривалого часу здійснюються регулярні візити до шелтерів. Основна мета — підтримати вразливі категорії людей, які постраждали від війни.

Команда не обмежується лише гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Волонтери намагаються допомогти людям відновити внутрішню стійкість і знайти силу рухатися вперед, попри біль утрат — втрату рідної оселі, розлуку з близькими, руйнування звичного мирного життя.

Ключові напрями включають:

Психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам

Професійні психологи проводять індивідуальні консультації, під час яких люди можуть поділитися своїми переживаннями, отримати емоційну підтримку, знизити рівень тривоги та сформувати нові внутрішні опори для життя у нових реаліях.

Забезпечення базових потреб

В межах гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються сертифікати, за які можна придбати продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти та інші першочергові речі. Така підтримка особливо важлива для родин, що втратили стабільне джерело доходу і опинилися у скрутному становищі.

Цей проєкт — не просто допомога на певний момент. Це комплексна підтримка, спрямована на те, щоб внутрішньо переміщені особи та вразливі категорії українців могли відчути, що вони не залишилися сам на сам із бідою.

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