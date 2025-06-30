Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области оказывается благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла организация на своем сайте.
В рамках реализации проекта «Обеспечение базовых потребностей и оказания первой психологической помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в местах компактного проживания в городе Днепр и его пригороде», уже на протяжении длительного времени осуществляются регулярные визиты к шелтерам.
Команда не ограничивается гуманитарной помощью для пенсионеров в Днепропетровской области. Волонтеры пытаются помочь людям восстановить внутреннюю устойчивость и обрести силу двигаться вперед, несмотря на боль потерь — потерю родного дома, разлуку с близкими, разрушение привычной мирной жизни.
Ключевые направления включают:
Психологическая поддержка внутриперемещенным лицам
Профессиональные психологи проводят индивидуальные консультации, на которых люди могут поделиться своими переживаниями, получить эмоциональную поддержку, снизить уровень тревоги и сформировать новые внутренние опоры для жизни в новых реалиях.
Обеспечение базовых потребностей
В рамках гуманитарной помощи пенсионерам в Днепропетровской области предоставляются сертификаты, за которые можно приобрести продукты питания, средства гигиены, медикаменты и другие первоочередные вещи. Такая поддержка особенно важна для семей, потерявших стабильный источник дохода и оказавшихся в затруднительном положении.
Этот проект – не просто содействие на определенный момент. Это комплексная поддержка, направленная на то, чтобы внутренне перемещенные лица и уязвимые категории украинцев могли почувствовать, что они не остались один на один с бедой.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.
Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.
Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.