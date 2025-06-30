Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области оказывается благотворительной организацией Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своем сайте.

В рамках реализации проекта «Обеспечение базовых потребностей и оказания первой психологической помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в местах компактного проживания в городе Днепр и его пригороде», уже на протяжении длительного времени осуществляются регулярные визиты к шелтерам.

Команда не ограничивается гуманитарной помощью для пенсионеров в Днепропетровской области. Волонтеры пытаются помочь людям восстановить внутреннюю устойчивость и обрести силу двигаться вперед, несмотря на боль потерь — потерю родного дома, разлуку с близкими, разрушение привычной мирной жизни.

Ключевые направления включают:

Психологическая поддержка внутриперемещенным лицам

Профессиональные психологи проводят индивидуальные консультации, на которых люди могут поделиться своими переживаниями, получить эмоциональную поддержку, снизить уровень тревоги и сформировать новые внутренние опоры для жизни в новых реалиях.

Обеспечение базовых потребностей

В рамках гуманитарной помощи пенсионерам в Днепропетровской области предоставляются сертификаты, за которые можно приобрести продукты питания, средства гигиены, медикаменты и другие первоочередные вещи. Такая поддержка особенно важна для семей, потерявших стабильный источник дохода и оказавшихся в затруднительном положении.

Этот проект – не просто содействие на определенный момент. Это комплексная поддержка, направленная на то, чтобы внутренне перемещенные лица и уязвимые категории украинцев могли почувствовать, что они не остались один на один с бедой.

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