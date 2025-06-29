Нова система оплати за проїзд у Миколаєві дозволяє мешканцям міста та гостям зручно пересуватися громадським транспортом завдяки єдиному QR-коду, що працює з усіма банками, повідомляє Politeka.

У квітні 2025 року пасажири здійснили понад 207 тисяч платежів за допомогою цієї технології.

Завдяки впровадженню нової системи, користувачі електротранспорту можуть здійснювати пересадки протягом 1,5 години без додаткової оплати. Разова поїздка через QR-код коштує 8 гривень, що вигідніше, ніж паперовий квиток, який обійдеться у 10 гривень.

Крім цього, нова система оплати за проїзд у Миколаєві дозволяє придбати різні типи проїзних квитків: місячні, на 7 або 15 днів, студентські проїзні на місяць, туристичні квитки на одну або дві доби, які діють на всі види електротранспорту. Це не лише економить кошти, а й спрощує поїздки як для мешканців міста, так і для туристів.

Додатково, доступний розрахунок через картки національного кешбеку. Для цього необхідно додати картку до Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у салоні транспорту, обрати картку для оплати та підтвердити платіж — усе це без використання готівки.

Інформація про вартість та доступні типи проїзних квитків доступна на сайті КП «Миколаївелектротранс».

До слова, нова система запрацювала і в Ужгороді. Місто офіційно переходить на повністю безготівковий громадський транспорт. Відтепер усі пасажири — як платні, так і пільговики — зобов’язані підтверджувати платіж або право на безкоштовне пересування за допомогою валідатора біля входу в автобус.

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