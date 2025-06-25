Дефіцит продуктів у Миколаєві, як і в інших регіонах, поглиблюватиметься, а звичні фрукти остаточно стануть преміальними товарами.

Дефіцит продуктів у Миколаєві стає все помітнішим, і однією з найнеочікуваніших позицій, яка потрапила до цього переліку, стали звичайні яблука, повідомляє Politeka.

Традиційний український фрукт тепер коштує дорожче за банани: середня ціна на яблука сягнула 85,20 грн за кілограм, що втричі перевищує минулорічний показник у 28,11 грн. Таке стрімке зростання викликане гострим браком вітчизняної продукції – полиці українських супермаркетів нині заповнені переважно імпортом з Польщі.

Як зазначає аналітик ринку Олександр Хорєв, Україна практично залишилася без місцевих яблук. Це наслідок старіння садів та скорочення нових насаджень, про що раніше неодноразово попереджали фахівці.

Аграрний експерт Іван Томич підтверджує, що галузь садівництва переживає глибоку кризу. Колись масовий фрукт, який споживала більшість родин, зараз починає перетворюватися на розкіш.

Показово, що навіть банани, які імпортуються в Україну здалеку, сьогодні коштують менше – близько 74 грн/кг. Це свідчить про серйозні структурні проблеми у вітчизняному аграрному секторі. Імпортна продукція, зокрема польська, хоч і частково компенсує брак українського товару, не здатна забезпечити колишній рівень доступності.

Якщо ситуація не зміниться, українці можуть остаточно втратити яблука як масовий товар. У цьому випадку дефіцит продуктів у Миколаєві, як і в інших регіонах, поглиблюватиметься, а звичні фрукти остаточно стануть преміальними товарами.