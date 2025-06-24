Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках програми соціальні послуги та догляд дома, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила організація на своєму сайті.

Соціальні помічники Українського Червоного Хреста — це — підтримка, тепло та опора для тисяч літніх українців, які залишились наодинці з віком, хворобами та реаліями війни.

Повномасштабна війна стала новим викликом. Щодня волонтери не просто виконують побутові завдання — готують їжу, прибирають, доставляють продукти чи супроводжують до лікаря — вони повертають людям відчуття гідності та потрібності. Бо іноді просте добре слово й тепла розмова означають більше, ніж будь-які ліки.

Особливо важлива така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області в умовах, коли тисячі літніх українців залишились без родинної підтримки, часто — в окупованих чи прифронтових районах, де навіть дістатися до аптеки — вже виклик.

Програма догляду вдома розвивається відповідно до ресурсів обласних організацій Товариства Червоного Хреста України, а гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області надають тим, хто найбільше її потребує — за віком, станом здоров’я та соціальними обставинами.

Зазначимо, що підтримка у вигляді догляду вдома бере початок ще у 1961 році. Саме тоді була створена патронажна служба, що безкоштовно допомагала самотнім людям похилого віку, які не могли дбати про себе самостійно. З роками підхід трансформувався. І хоча з 2017 року державне фінансування припинилось, ініціатива не зникла — навпаки, вона отримала нове дихання завдяки підтримці міжнародних партнерів. Спершу її відновили в Луганській і Донецькій областях, а згодом — і в інших регіонах України.

В Миколаєві Товариство Червоного Хреста знаходиться за адресою: просп. Центральний, 21.

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