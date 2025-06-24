Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется Обществом Красного Креста в рамках программы социальных услуг и ухода на дому, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила организация на своем сайте.

Социальные помощники Украинского Красного Креста — это поддержка, тепло и опора для тысяч пожилых украинцев, оставшихся наедине с возрастом, болезнями и реалиями войны.

Полномасштабная война стала новым вызовом. Каждый день волонтеры не просто выполняют бытовые задания — готовят еду, убирают, доставляют продукты или сопровождают врача — они возвращают людям чувство достоинства и потребности. Потому что иногда простое доброе слово и теплый разговор означают больше, чем любое лекарство.

Особенно важна такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области в условиях, когда тысячи пожилых украинцев остались без семейной поддержки, часто в оккупированных или прифронтовых районах, где даже добраться до аптеки уже вызов.

Программа ухода на дому развивается в соответствии с ресурсами областных организаций Общества Красного Креста Украины, а гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывают тем, кто больше всего в ней нуждается — по возрасту, состоянию здоровья и социальным обстоятельствам.

Отметим, что поддержка в виде ухода на дому берет начало еще в 1961 году. Именно тогда была создана патронажная служба, которая бесплатно помогала одиноким пожилым людям, которые не могли заботиться о себе самостоятельно. С годами подход трансформировался. И хотя с 2017 года государственное финансирование прекратилось, инициатива не исчезла, наоборот, она получила новое дыхание благодаря поддержке международных партнеров. Сначала ее восстановили в Луганской и Донецкой областях, а затем и в других регионах Украины.

В Николаеве Общество Красного Креста находится по адресу: просп. Центральный, 21.

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