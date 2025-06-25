Дефицит продуктов в Николаеве, как и в других регионах, будет усугубляться, а привычные фрукты окончательно станут премиальными товарами.

Дефицит продуктов в Николаеве становится все более заметным, и одной из самых неожиданных позиций, попавших в этот перечень, стали обычные яблоки, сообщает Politeka.

Традиционный украинский фрукт теперь стоит дороже банан: средняя цена на яблоки достигла 85,20 грн за килограмм, что втрое превышает прошлогодний показатель в 28,11 грн. Такой стремительный рост вызван острой нехваткой отечественной продукции – полки украинских супермаркетов сейчас заполнены преимущественно импортом из Польши.

Как отмечает аналитик рынка Александр Хорев, Украина практически осталась без местных яблок. Это следствие старения садов и сокращения новых насаждений, о чем раньше неоднократно предупреждали специалисты.

Аграрный эксперт Иван Томич подтверждает, что отрасль садоводства переживает глубокий кризис. Когда массовый фрукт, который потребляла большинство семей, сейчас начинает превращаться в роскошь.

Примечательно, что даже бананы, импортируемые в Украину издалека, сегодня стоят меньше – около 74 грн/кг. Это свидетельствует о серьезных структурных проблемах в отечественном аграрном секторе. Импортная продукция, в частности польская, хотя и частично компенсирует нехватку украинского товара, не способна обеспечить прежний уровень доступности.

Если ситуация не изменится, украинцы могут потерять яблоки как массовый товар. В этом случае дефицит продуктов в Николаеве, как и в других регионах, будет усугубляться, а привычные фрукты окончательно станут премиальными товарами.