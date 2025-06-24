Нова система оплати за проїзд в Ужгороді є не просто зручністю для містян, а частиною комплексної реформи транспорту.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді почне діяти з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

місто офіційно переходить на повністю безготівковий громадський транспорт. Відтепер усі пасажири — як платні, так і пільговики — зобов’язані підтверджувати оплату або право на безкоштовний проїзд за допомогою валідатора біля входу в автобус.

Валідатори — це спеціальні електронні пристрої, які зчитують банківські та транспортні картки або QR-квитки з екрана смартфона. Після успішної валідації пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї з’являється підтвердження операції.

За словами представника мерії Петра Бобика, нова система оплати за проїзд в Ужгороді — це не просто зручність для містян, а частина комплексної реформи транспорту. Станом на червень валідатори вже встановлені в усіх 40 автобусах «Електрон» та 27 приватних маршрутках. Ще один транспортний засіб наразі дообладнується.

Тестовий запуск показав: частина пасажирів поки що не розуміє алгоритму дій. Приміром, пільгову картку не можна прикладати кілька разів поспіль — система її не зчитає повторно. А для розрахунку одразу за кількох людей потрібно спочатку на екрані ввести відповідну кількість пасажирів, і лише потім прикладати банківську картку. Інакше зчитування не відбудеться.

Якщо пасажир не провалідував пільгову карту або не приклав її до пристрою — це вважається безквитковим проїздом і передбачає штраф.

До кінця 2025 року діятиме перехідний період: оплату готівкою ще дозволено здійснювати водію, але тільки з видачею паперового квитка. З 1 січня 2026 року проїзд стане виключно безготівковим.

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