Обмеження руху транспорту на Закарпатті є тимчасовим і спрямовані на покращення роботи прикордонної інфраструктури.

Обмеження руху транспорту на Закарпатті триватимуть з 19 по 25 червня на одному з ключових прикордонних переходів, повідомляє Politeka.

На автомобільному пункті пропуску «Убля – Малий Березний», що на українсько-словацькому кордоні, тимчасово обмежать рух транспорту через технічне обслуговування розподільчої системи. Про це інформує Міхаловецька митниця, а також попереджає Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, у період з 08:00 до 18:00 можливі часткові обмеження або повне припинення оформлення на КПП. Словацька сторона закликає усіх учасників дорожнього руху – як водіїв, так і пішоходів та велосипедистів – уважно стежити за вказівками прикордонників та працівників фінансової адміністрації.

Для уникнення заторів і затримок, громадянам рекомендують обирати альтернативні маршрути. Серед найближчих пунктів пропуску: «Вишне Нємецьке – Ужгород» – для автотранспорту, «Велке Слеменце – Малі Селменці» – для пішоходів і велосипедистів, а також залізничний КПП «Чірна над Тісою – Чоп», відповідно до розкладу поїздів.

Обмеження руху транспорту на Закарпатті є тимчасовим і спрямовані на покращення роботи прикордонної інфраструктури.

До слова, обмеження пересування транспорту відбулося також в Дніпропетровській області.

Це пов’язано з підвищенням температури повітря та необхідністю збереження дорожнього покриття. Як інформує Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона для великогабаритних авто в денний період: з 10:00 до 18:00.

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