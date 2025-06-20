Ограничения движения транспорта на Закарпатье временные и направлены на улучшение работы пограничной инфраструктуры.

Ограничения движения транспорта в Закарпатье будут продолжаться с 19 по 25 июня на одном из ключевых пограничных переходов, сообщает Politeka.

На автомобильном пункте пропуска «Убля – Малый Березный» на украинско-словацкой границе временно ограничат движение транспорта из-за технического обслуживания распределительной системы. Об этом сообщает Михаловецкая таможня, а также предупреждает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно сообщению, в период с 08:00 до 18:00 возможны частичные ограничения или полное прекращение оформления на КПП. Словацкая сторона призывает всех участников дорожного движения как водителей, так и пешеходов и велосипедистов внимательно следить за указаниями пограничников и работников финансовой администрации.

Во избежание пробок и задержек гражданам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Среди ближайших пунктов пропуска: «Вишне Немецкое – Ужгород» – для автотранспорта, «Велкое Слеменце – Малые Селменцы» – для пешеходов и велосипедистов, а также железнодорожный КПП «Черная над Тисой – Чоп», согласно расписанию поездов.

Ограничения движения транспорта на Закарпатье временные и направлены на улучшение работы пограничной инфраструктуры.

Кстати, ограничение передвижения транспорта произошло также в Днепропетровской области.

Это связано с повышением температуры воздуха и необходимостью сохранения дорожного покрытия. Как информирует Красногригорьевская поселковая территориальная община, при жаре - когда температура превышает +28°C - будет действовать запрет для крупногабаритных авто в дневной период: с 10:00 до 18:00.

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