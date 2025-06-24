Новая система оплаты за проезд в Ужгороде не просто удобство для горожан, а часть комплексной реформы транспорта.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде начнет действовать с 1 июля 2025 г., сообщает Politeka.

город официально переходит на полностью безналичный общественный транспорт. Теперь все пассажиры — как платные, так и льготники — обязаны подтверждать оплату или право на бесплатный проезд с помощью валидатора у входа в автобус.

Валидаторы – это специальные электронные устройства, считывающие банковские и транспортные карты или QR-билеты с экрана смартфона. После успешной валидации устройство подает звуковой сигнал, а на дисплее отображается подтверждение операции.

По словам представителя мэрии Петра Бобика, новая система оплаты за проезд в Ужгороде – это не просто удобство для горожан, а часть комплексной реформы транспорта. По состоянию на июнь валидаторы уже установлены во всех 40 автобусах "Электрон" и 27 частных маршрутках. Еще одно транспортное средство пока оборудуется.

Тестовый запуск показал: часть пассажиров пока не понимает алгоритм действий. Например, льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд — система ее не считает повторно. А для расчета сразу за несколько человек нужно сначала на экране ввести соответствующее количество пассажиров, и только потом прикладывать банковскую карту. Иначе считывание не состоится.

Если пассажир не провалидировал льготную карту или не приложил ее к устройству, это считается безбилетным проездом и предусматривает штраф.

До конца 2025 года будет действовать переходный период: оплату наличными еще разрешено производить водителю, но только с выдачей бумажного билета. С 1 января 2026 года проезд станет исключительно безналичным.

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