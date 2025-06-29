Новая система оплаты за проезд в Николаеве позволяет жителям города и гостям удобно передвигаться по общественному транспорту благодаря единственному QR-коду, работающему со всеми банками, сообщает Politeka.

В апреле 2025 года пассажиры совершили более 207 тысяч платежей с помощью этой технологии.

Благодаря внедрению новой системы, пользователи электротранспорта могут производить пересадки в течение 1,5 часа без дополнительной оплаты. Разовая поездка через QR-код стоит 8 гривен, что выгоднее бумажного билета, который обойдется в 10 гривен.

Кроме этого, новая система оплаты за проезд в Николаеве позволяет приобрести различные типы проездных билетов: месячные, на 7 или 15 дней, студенческие проездные в месяц, туристические билеты на одни или двое суток, действующие на все виды электротранспорта. Это не только экономит деньги, но и упрощает поездки как для жителей города, так и для туристов.

Дополнительно, доступен расчет через карты национального кэшбека. Для этого необходимо добавить карту в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в салоне транспорта, выбрать карту для оплаты и подтвердить платеж — все это без наличных средств.

Информация о стоимости и доступных типах проездных билетов доступна на сайте КП «Николаевэлектротранс».

К слову, новая система заработала и в Ужгороде . Город официально переходит на полностью безналичный общественный транспорт. Теперь все пассажиры — как платные, так и льготники — обязаны подтверждать платеж или право на бесплатное передвижение с помощью валидатора у входа в автобус.

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