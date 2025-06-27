Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі запровадужється для зручності пасажирів.

У Запоріжжі триває впровадження нової системи оплати за проїзд у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Як повідомляє Запорізька міська рада, мешканці міста вже зараз можуть оцінити переваги муніципальної транспортної картки “Січ”, яка стане зручним інструментом для розрахунку за проїзд.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі працює у тестовому режимі вже чотири місяці та демонструє позитивні результати.

Спочатку картку “Січ” запровадили для пільгових категорій пасажирів і студентів. За цей час видано 377 студентських карток “Січ Студентська” та 98 пільгових — “Січ Пільгова”. Вони дозволяють безконтактно сплачувати за проїзд у міському електротранспорті, що значно полегшує користування послугами громадського транспорту.

У найближчі тижні планується запуск “Січ Загальна”, яка буде доступна для всіх жителів міста. Ця універсальна картка дозволятиме сплачувати як за разові поїздки, так і купувати проїзні квитки на місяць. Для зручності пасажирів на базі КП “Запоріжелектротранс” встановлять стаціонарні термінали для автоматичного отримання.

Крім того, у мобільному додатку EasyPay вже з’явилася можливість поповнювати “Січ”, а найближчим часом стане доступна й віртуальна версія з повним функціоналом.

До слова, нова система запрацювала і в Ужгороді. Місто офіційно переходить на повністю безготівковий громадський транспорт. Відтепер усі пасажири — як платні, так і пільговики — зобов’язані підтверджувати оплату або право на безкоштовне пересування за допомогою валідатора біля входу в автобус.

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