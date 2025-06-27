Новая система оплаты за проезд в Запорожье вводится для удобства пассажиров.

В Запорожье продолжается введение новой системы оплаты за проезд в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Как сообщает Запорожский городской совет, жители города уже сейчас могут оценить преимущества муниципальной транспортной карты "Січ", которая станет удобным инструментом для расчета за проезд.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье работает в тестовом режиме уже четыре месяца и показывает положительные результаты.

Сначала карту "Січ" ввели для льготных категорий пассажиров и студентов. За это время выдано 377 студенческих карт "Січ Студенческая" и 98 льготных - "Счч Льготная". Они позволяют бесконтактно оплачивать проезд в городском электротранспорте, что значительно облегчает пользование услугами общественного транспорта.

В ближайшие недели планируется запуск "Січ Общая", которая будет доступна всем жителям города. Эта универсальная карта позволит платить как за разовые поездки, так и покупать проездные билеты в месяц. Для удобства пассажиров на базе КП "Запорожэлектротранс" установят стационарные терминалы для автоматического получения.

Кроме того, в мобильном приложении EasyPay уже появилась возможность пополнять Січ, а в ближайшее время станет доступна и виртуальная версия с полным функционалом.

Кстати, новая система заработала и в Ужгороде. Город официально переходит на полностью безналичный общественный транспорт. Теперь все пассажиры — как платные, так и льготники — обязаны подтверждать оплату или право на бесплатное передвижение с помощью валидатора у входа в автобус.

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