Подорожчання проїзду на Закарпатті є вимушеним кроком через зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, обслуговування транспорту та оплату праці.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту з Мукачева до Нового Давидкова, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Управління міського господарства Мукачівської міської ради.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міськради під час чергового засідання. Вартість проїзду на вказаному маршруті збільшено з 18 до 23 гривень за одного пасажира. Таким чином, квиток подорожчав на 5 гривень.

Як зазначили в управлінні, перегляд тарифу здійснено відповідно до чинного законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики. До міської ради звернувся перевізник — ТДВ «Мукачівське АТП 12 106», надавши економічно обґрунтовані розрахунки, які вивчила профільна комісія. За її рекомендацією нову вартість було погоджено.

Чиновники пояснюють, що подорожчання проїзду на Закарпатті є вимушеним кроком через зростання витрат на паливно-мастильні матеріали, обслуговування транспорту та оплату праці.

До слова, схожа ситуація відбулася і на Київщині. Поїздка з Українки чи Обухова до столичних Видубичів тепер обходиться у 70 гривень. Це не здається великою сумою, якщо їздити раз на тиждень. Але для тих, хто щодня їде на роботу, в університет чи возить дітей у школу або на гуртки, новий тариф швидко перетворюється на вагому частку з сімейного бюджету.

Не оминуло подорожчання й інших напрямків. Наприклад, з Долини до Києва тепер доведеться заплатити 115 гривень за квиток. Пояснюють це так само тим, що пальне зросло в ціні, вартість запчастин також, а ще є страхування, податки, ремонт транспорту і зарплати для водіїв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.