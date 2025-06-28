Подорожание проезда на Закарпатье является вынужденным шагом из-за роста расходов на горюче-смазочные материалы, обслуживания транспорта и оплаты труда.

Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута из Мукачево в Новый Давыдков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Управление городского хозяйства Мукачевского городского совета.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Мукачевского горсовета на очередном заседании. Стоимость проезда на указанном маршруте увеличена с 18 до 23 гривен за одного пассажира. Таким образом билет подорожал на 5 гривен.

Как отметили в управлении, пересмотр тарифа осуществлен в соответствии с действующим законодательством в сфере транспорта и государственной регуляторной политики. В городской совет обратился перевозчик — ОДО «Мукачевское АТП 12 106», предоставив экономически обоснованные расчеты, которые изучила профильная комиссия. По ее рекомендации новая стоимость была согласована.

Чиновники объясняют, что подорожание проезда на Закарпатье является вынужденным шагом из-за роста расходов на горюче-смазочные материалы, обслуживания транспорта и оплаты труда.

К слову, похожая ситуация произошла и в Киевской области . Поездка из Украинки или Обухова в столичные Выдубичи теперь обходится в 70 гривен. Это не кажется большой суммой, если ездить раз в неделю. Но для тех, кто ежедневно едет на работу, в университет или возит детей в школу или в кружки, новый тариф быстро превращается в весомую долю из семейного бюджета.

Не обошло подорожание и других направлений. К примеру, из Долины в Киев теперь придется заплатить 115 гривен за билет. Объясняют это также тем, что горючее выросло в цене, стоимость запчастей также, а еще есть страхование, налоги, ремонт транспорта и зарплаты для водителей.

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