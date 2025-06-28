Грошова допомога для людей з інвалідністю в Дніпрі призначається на період, визначений медико-соціальною експертизою.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Дніпрі надається українцям, проте гроші виплачують у різному розмірі, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили у Міністерстві соціальної політики. У 2025 році держава продовжує надавати грошові виплати.

Виплати для осіб з інвалідністю з дитинства

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Дніпрі призначається на період, визначений медико-соціальною експертизою, і залежать від групи. У 2025 році розмір розраховується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який становить 2 361 гривню. Виплати передбачають такі суми:

І групи – 100% прожиткового мінімуму (2 361 грн);

ІІ-ої – 80% (1 888 грн);

ІІІ-ьої – 60% (1 416 грн);

до 18 років – 70% (1 652 грн).

Доплата на догляд

Окрім основної грошової допомоги для людей з інвалідністю в Дніпрі, передбачена додаткова надбавка на догляд для тих, хто потребує постійної сторонньої допомоги.

Ці доплати призначаються:

особам з інвалідністю з дитинства І групи;

самотнім особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які мають медичне підтвердження потреби в догляді;

дітям з інвалідністю.

Розмір доплати залежить від групи або віку дитини та обчислюється як відсоток від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Хто може отримувати доплату на дитину

Право на отримання надбавки за догляд має один із батьків, усиновлювачів чи опікунів дитини. Умовою є те, що ця особа не працює, не навчається на денній формі та не проходить військову службу, а фактично здійснює постійний догляд за дитиною.

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