Денежная помощь людям с инвалидностью в Днепре назначается на период, определенный медико-социальной экспертизой.

Денежная помощь для людей с инвалидностью в Днепре предоставляется украинцам, однако деньги выплачиваются в разном размере, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в Министерстве социальной политики . В 2025 году государство продолжает предоставлять денежные выплаты.

Выплаты для лиц с инвалидностью с детства

Денежная помощь людям с инвалидностью в Днепре назначается на период, определенный медико-социальной экспертизой, и зависят от группы. В 2025 году размер рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который составляет 2361 гривну . Выплаты предусматривают следующие суммы:

І группы – 100% прожиточного минимума (2361 грн);

ІІ-й – 80% (1 888 грн);

ІІІ-й – 60% (1 416 грн);

до 18 лет – 70% (1652 грн).

Доплата по уходу

Кроме основной денежной помощи для людей с инвалидностью в Днепре, предусмотрена дополнительная надбавка по уходу для нуждающихся в постоянной посторонней помощи.

Эти доплаты назначаются:

с физическими ограничениями с детства I группы;

одиноким лицам с инвалидностью II и III групп, имеющих медицинское подтверждение потребности в уходе;

детям с физическими ограничениями.

Размер доплаты зависит от группы или возраста ребенка и рассчитывается как процент от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кто может получать доплату на ребенка

Право на получение надбавки за уход имеет один из родителей, усыновителей или опекунов ребенка. Условием является то, что лицо не работает, не учится на дневной форме и не проходит военную службу, а фактически осуществляет постоянный уход за ребенком.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: части украинцев почтенного возраста выдают продукты.

Також Politeka писала, Как получить 50 тысяч гривен на ребенка от государства: в Днепре начнут выплачивать новую помощь.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.