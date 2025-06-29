Паралельно розробляється інтерактивна мапа, яка візуалізуватиме доступне безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі

Стартувала масштабна ініціатива щодо пошуку та систематизації потенційного безкоштовного житла для ВПО в Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Йдеться, зокрема, про можливість використання гуртожитків, санаторіїв, баз відпочинку та інших об’єктів, які можуть бути придатними для тимчасового або тривалого проживання переселенців.

Очікується, що вже у 2025 році українці зможуть самостійно обирати безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі із переліку перевірених та офіційно зареєстрованих об’єктів. Для цього держава створює єдиний електронний реєстр житлових приміщень, доступний для ознайомлення всім охочим. Кожен об'єкт у реєстрі буде містити інформацію про стан, розташування та форму власності – чи це державне, комунальне чи майно громад.

Деталі повідомив голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов під час воркшопу "Житло для ВПО: прозора інвентаризація та антикорупційний контроль".

За його словами, вперше в історії незалежної України запущено всеукраїнську інвентаризацію потенційного житла для переселенців. Мета — не лише забезпечити прозору звітність і підзвітність, а й надати можливість переселенцям обирати житло з розумінням його технічного стану.

Окрім створення реєстру, паралельно розробляється інтерактивна мапа, яка візуалізуватиме доступне безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі. При обласних військових адміністраціях уже працюють спеціальні комісії, що здійснюють технічну оцінку об’єктів. Також ведуться активні перемовини з міжнародними донорами щодо фінансування відновлення житла та модернізації потенційних будівель.

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