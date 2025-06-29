Параллельно разрабатывается интерактивная карта, которая будет визуализировать доступное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре.

Стартовала масштабная инициатива по поиску и систематизации потенциального бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре, сообщает Politeka.net.

Речь идет о возможности использования общежитий, санаториев, баз отдыха и других объектов, которые могут быть пригодными для временного или длительного проживания переселенцев.

Ожидается, что уже в 2025 году украинцы смогут самостоятельно выбирать бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре из перечня проверенных и официально зарегистрированных объектов. Для этого государство создает единый электронный реестр жилых помещений, доступный для ознакомления всем желающим. Каждый объект в реестре будет содержать информацию о состоянии, расположении и форме собственности – будь то государственное, коммунальное или имущество общин.

Детали сообщил председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПЛ Павел Фролов во время воркшопа "Жилье для ВПЛ: прозрачная инвентаризация и антикоррупционный контроль".

По его словам, впервые в истории независимой Украины запущена всеукраинская инвентаризация потенциального дома для переселенцев. Цель – не только обеспечить прозрачную отчетность и подотчетность, но и предоставить возможность переселенцам выбирать недвижимость с пониманием его технического состояния.

Кроме создания реестра параллельно разрабатывается интерактивная карта, которая будет визуализировать доступное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре. При областных военных администрациях уже работают специальные комиссии, осуществляющие техническую оценку объектов. Также ведутся активные переговоры с международными донорами по финансированию восстановления дома и модернизации потенциальных зданий.

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