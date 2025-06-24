Новий графік руху поїздів з Дніпра вводять в кінці червня на окремих маршрутах.

Новий графік руху поїздів з Дніпра стосуватиметься приміських маршрутів та почне діяти з кінця червня, повідомляє Politeka.net.

Як повідомляє регіональна філія «Придніпровської залізниці», з rsywz тижня зміняться маршрути та графіки кількох приміських рейсів.

У Дніпропетровській області вже найближчими днями відбудуться зміни та впровадять новий графік руху поїздів з Дніпра проте лише окремих приміських експресів. Нововведення запроваджуються з 27 червня, тож пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з оновленнями та враховувати їх при плануванні своїх поїздок.

Зокрема, потяги № 7303Ц і № 7304, які сполучають Кам’янське-Пасажирське, курсуватимуть лише у будні дні. У вихідні ці рейси скасовано.

Крім того, новий графік руху поїздів до Дніпра охопить приміський експрес № 6008, який слідує з П’ятихаток.

Він долатиме маршрут через низку станцій і платформ із чітко визначеним графіком зупинок:

Відправлення зі станції П’ятихатки відбудеться о 04:53 ранку.

Потяг зупинятиметься на платформах 77-й км, Касинівка, 88-й км, а також на станції Ерастівка, де пасажири зможуть сісти чи вийти з поїзда о 05:16-05:25.

Далі рейс пройде через Вільногірськ, Гранове, Верхівцеве, Верхньодніпровськ, Воскобійню, Кам’янське-Пасажирське та інші проміжні станції.

Завершить свою подорож потяг на станції Дніпро-Головний, прибувши туди орієнтовно о 07:29.

Звертаємо увагу пасажирів: зміни діятимуть до подальших повідомлень, тому слідкуйте за оновленнями розкладів на офіційних ресурсах Придніпровської залізниці або безпосередньо на вокзалах. Така інформація особливо важлива для тих, хто щодня користується приміським сполученням для роботи, навчання чи особистих справ.

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