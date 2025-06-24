Новый график движения поездов из Днепра вводится в конце июня на отдельных маршрутах.

Новый график движения поездов из Днепра будет касаться пригородных маршрутов и начнет действовать с конца июня, сообщает Politeka.net.

Как сообщает региональный филиал Приднепровской железной дороги, с rsywz недели изменятся маршруты и графики нескольких пригородных рейсов.

В Днепропетровской области уже в ближайшие дни произойдут изменения и внедрят новый график движения поездов из Днепра, однако лишь отдельных пригородных экспрессов. Нововведения вводятся с 27 июня и пассажирам советуют заранее ознакомиться с обновлениями и учитывать их при планировании своих поездок.

В частности, состав № 7303Ц и № 7304, соединяющие Каменское-Пассажирское, будут курсировать только в будние дни. В выходные эти рейсы отменены.

Кроме того, новый график движения поездов в Днепр охватит пригородный экспресс № 6008, который следует из Пятихаток.

Он будет преодолевать маршрут через ряд станций и платформ с четко определенным графиком остановок:

Отправка со станции Пятихатки состоится в 04:53 утра.

состав будет останавливаться на платформах 77 км, Касиновка, 88 км, а также на станции Эрастовка, где пассажиры смогут сесть или выйти из поезда в 05:16-05:25.

Далее рейс пройдет через Вольногорск, Граново, Верховцево, Верхнеднепровск, Воскобойню, Каменско-Пассажирское и другие промежуточные станции.

Совершит свое путешествие состав на станции Днепр-Главный, прибыв туда ориентировочно в 07:29.

Обращаем внимание пассажиров: изменения будут действовать до последующих сообщений, следите за обновлением расписаний на официальных ресурсах Приднепровской железной дороги или непосредственно на вокзалах. Такая информация особенно важна для тех, кто ежедневно пользуется пригородным сообщением для работы, обучения или личных дел.

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