Обмеження руху транспорту в Луцьку діятимуть лише кілька годин і пов’язані з безпечним проведенням спортивної події загальнодержавного рівня.

Обмеження руху транспорту в Луцьку буде запроваджено у неділю, 22 червня, через проведення Всеукраїнських змагань з легкої атлетики зі спортивної ходьби «Луцька десятка – 2025»., повідомляє Politeka.

У період із 08:00 до 11:00 перекриють проспект Волі на ділянці від вулиці Паркової до Шопена. У цей час громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Автобуси №1, №2, №5, №10, №11, №12, №25, №30 і №31 рухатимуться об’їзними шляхами. Наприклад, автобус №1 у прямому та зворотному напрямках курсуватиме через вул. Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Дубнівську.

Маршрут №2 у зворотному напрямку об’їжджатиме через Рівненську, Відродження, Молоді, проспект Захисників України. Маршрути №5, №10, №11, №12 та інші також змінюють свої схеми на період змагань.

Зміни торкнуться й тролейбусів. Маршрут №1 курсуватиме через Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненську та Відродження. Тролейбус №2 у прямому напрямку працює без змін, але у зворотному їхатиме через Дубнівську та Глушець. Тролейбуси №3, №5, №15 та №15а змінять траєкторії відповідно до перекриття.

Луцька міська рада просить громадян планувати поїздки з урахуванням змін та дотримуватися вказівок. Обмеження руху транспорту в Луцьку діятимуть лише кілька годин і пов’язані з безпечним проведенням спортивної події загальнодержавного рівня.

Нагадаємо, обмеження пересування транспорту запровадили і в Дніпропетровській області. Як повідомляє Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона для великогабаритних авто в денний період: з 10:00 до 18:00.

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