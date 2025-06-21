Ограничение движения транспорта в Луцке будут действовать всего несколько часов и связаны с безопасным проведением спортивного события общегосударственного уровня.

Ограничение движения транспорта в Луцке будет введено в воскресенье, 22 июня, из-за проведения Всеукраинских соревнований по легкой атлетике по спортивной ходьбе «Луцкая десятка – 2025», сообщает Politeka.

В период с 08:00 до 11:00 перекроют проспект Воли на участке от улицы Парковой до Шопен. В это время общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

Автобусы №1, №2, №5, №10, №11, №12, №25, №30 и №31 будут двигаться по объездным путям. К примеру, автобус №1 в прямом и обратном направлениях будет курсировать через ул. Винниченко, Словацкого, Богдана Хмельницкого, Глушец, Дубновск.

Маршрут №2 в обратном направлении будет объезжать через Ровенскую, Возрождение, Молодежи, проспект Защитников Украины. Маршруты №5, №10, №11, №12 и другие также изменяют свои схемы на период соревнований.

Изменения коснутся и троллейбусов. Маршрут №1 будет курсировать через Глушец, Архитектора Метельницкого, Ровенскую и Возрождение. Троллейбус №2 в прямом направлении работает без изменений, но в обратном ехать через Дубновскую и Глушец. Троллейбусы №3, №5, №15 и №15а изменят траектории в соответствии с перекрытием.

Луцкий городской совет просит граждан планировать поездки с учетом изменений и следовать указаниям. Ограничения движения транспорта в Луцке будут действовать всего несколько часов и связаны с безопасным проведением спортивного события общегосударственного уровня.

Напомним, ограничение передвижения транспорта было введено и в Днепропетровской области. Как сообщает Красногригоревская поселковая территориальная община, при жаре — когда температура превышает +28°C — будет действовать запрет для крупногабаритных авто в дневной период: с 10:00 до 18:00.

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