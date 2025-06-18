Новий графік руху транспорту у Луцьку, який діє з 16 червня, вже став справжнім викликом для водіїв і пасажирів.

Новий графік руху транспорту у Луцьку ввели через терміновий ремонт зливової каналізації, повідомляє Politeka.

Як інформує міскрада, у зв'язку з цим, місто частково перекриє один із головних проспектів, а отже, окремим рейсам доведеться змінити звичний напрямок. Перекриття може затягнутися на кілька днів, до повного завершення ремонту.

Новий графік руху транспорту у Луцьку стане наслідком перекриття проспекту Волі на ділянці між вулицями Парковою та Шопена. Для мешканців це означає зміни в курсуванні як автобусів, так і тролейбусів.

Автобуси: №1, що курсує від заводу «Мотор» до Надрічної, у прямому напрямку змінить маршрут. Він об’їжджатиме центр через Ківерцівську, Захисників України, далі по Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівську, Садовського і Надрічну.

№2 від залізничного вокзалу до Конякіна також змінить проїзд: через Грушевського, Винниченка, Словацького, далі через центр і мікрорайони — аж до Конякіна. Зворотна дорога — без змін. №5, №10, №11 і №12 зазнають аналогічних змін.

Їхнє курсування у зворотному напрямку в більшості випадків залишиться звичним, утім деякі маршрути потребуватимуть об’їзду центральної частини міста через Архітектора Метельницького або Дубнівську.

Тролейбуси: №1, що прямує від СКФ «Україна», об’їде закриту ділянку через Глушець, Архітектора Метельницького і Авторемонтну. №2 і №3 продовжать курсувати, проте №3 також використовуватиме новий об’їзд через Ковельську, Глушець та вже звичну Авторемонтну.

Загалом новий графік руху транспорту у Луцьку вплине на всі рейси, що проходять через центр. Але попри тимчасові незручності, ремонт зливової системи необхідний.

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