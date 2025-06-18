Новый график движения транспорта в Луцке, который работает с 16 июня, уже стал настоящим вызовом для водителей и пассажиров.

Новый график движения транспорта в Луцке был введен из-за срочного ремонта ливневой канализации, сообщает Politeka.

Как информирует горсовет, в этой связи город частично перекроет один из главных проспектов, а значит, отдельным рейсам придется изменить привычное направление. Перекрытие может затянуться на несколько дней до полного завершения ремонта.

Новый график движения транспорта в Луцке станет результатом перекрытия проспекта Воли на участке между улицами Парковой и Шопена. Для жителей это означает изменения в курсировке автобусов и троллейбусов.

Автобусы: №1, курсирующий от завода «Мотор» к Надрической, в прямом направлении изменит маршрут. Он будет объезжать центр через Киверцовскую, Защитников Украины, далее по Соборности, Победы, Василия Моисея, Винниченко, Словацкого, Богдана Хмельницкого, Глушец, Архитектора Метельницкого, Дубновска, Садовского и Надречную.

№2 от железнодорожного вокзала до Конякина также изменит проезд: через Грушевского, Винниченко, Словацкого, дальше через центр и микрорайоны — вплоть до Конякина. Обратная дорога – без изменений. №5, №10, №11 и №12 претерпевают аналогичные изменения.

Их курсирование в обратном направлении в большинстве случаев останется привычным, впрочем, некоторые маршруты потребуют объезда центральной части города через Архитектора Метельницкого или Дубновскую.

Троллейбусы: №1, который следует от СКФ «Украина», объедет закрытый участок через Глушец, Архитектора Метельницкого и Авторемонтную. №2 и №3 продолжат курсировать, однако №3 также будет использовать новый объезд через Ковельскую, Глушец и уже привычную Авторемонтную.

В общем, новый график движения транспорта в Луцке повлияет на все рейсы, проходящие через центр. Но несмотря на временные неудобства, ремонт ливневой системы необходим.

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