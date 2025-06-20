Жителям і гостям міста радять завчасно планувати об’їзди, аби уникнути незручностей через обмеження руху транспорту в Чернівцях на цій ділянці.

У Чернівцях запроваджено обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Небесної Сотні, 6 до вул. К. Товстюка до кінця літа через масштабний ремонт дороги, повідомляє Politeka.

Проїзд цією частиною міста закритий з 19 травня по 29 серпня включно. Це пов’язано з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі, який має на меті значне покращення дорожніх умов.

Про обмеження руху транспорту в Чернівцях повідомила міська рада, закликаючи мешканців і водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів. Ремонтні роботи передбачають повну заміну дорожнього покриття, оновлення тротуарів, бордюрів та люків, а також благоустрій прилеглої території, зокрема облаштування квітників і газонів.

На тендері з ремонту дороги взяли участь дві компанії — ТОВ «Техно-буд-центр» та ТОВ «ПБС». Переможцем стало ТОВ «Техно-буд-центр», яке запропонувало найвигіднішу ціну — 6,8 мільйона гривень. Очікується, що після завершення робіт ця частина вулиці значно покращить умови для пішоходів і автомобілістів.

Жителям і гостям міста радять завчасно планувати об’їзди, аби уникнути незручностей через обмеження руху транспорту в Чернівцях на цій ділянці. Ремонт дороги є частиною міської програми оновлення інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

До слова, обмеження пересування транспорту відбулося також в Дніпропетровській області.

Це пов’язано з підвищенням температури повітря та необхідністю збереження дорожнього покриття. Як повідомляє Червоногригорівська селищна територіальна громада, за умов спеки — коли температура перевищує +28°C — діятиме заборона для великогабаритних авто в денний період: з 10:00 до 18:00.

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