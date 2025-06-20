Аграрії та експерти попереджають, що до кінця літа продовжиться подорожчання фруктів в Харкові.

Ціни зазнали змін, адже деякі позиції подешевшали, інші навпаки демонструють тенденцію до подорожчання фруктів в Харкові, повідомляє Politeka.net

Ми проаналізували дані місцевих супермаркетів, Мінфіну та з'ясували, яке підвищення показали продукти.

Подорожчання фруктів в Харкові не стабільне, деякі товари впали у вартості. Зокрема, апельсини преміум-класу знизилися в ціні з 84,68 до 79,30 грн за кілограм, тоді як звичайні апельсини дещо подорожчали — з 74,52 до 75,70 грн. В магазині РОСТ, їх можна придбати за 74,90.

Банани втратили в ціні зовсім трохи — середня вартість зменшилась із 76,95 до 73,65. У більшості супермаркетів цей фрукт наразі коштує близько 72,90. В місцевому магазині РОСТ, вони коштують по 74,90.

Виноград теж став доступнішим — середній цінник знизився з 263,91 до 249,15 гривні за кіло, хоча в деяких торговельних мережах його вже можна придбати за 199.

Втім, аграрії та експерти попереджають: до кінця літа продовжиться подорожчання фруктів в Харкові. Основна причина — несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки, які серйозно вдарили по майбутньому врожаю.

Як зазначила експерт Людмила Гончаренко, постраждали переважно культури, що формують літній асортимент: ягідники та сади. Весняні морози пошкодили бутони та зав’язі на смородині, лохині, черешнях, вишнях, персиках і сливах. Особливо постраждала суниця садова — деякі господарства втратили до половини урожаю.

У цілому врожайність ягідно-плодових культур може зменшитися на 20–22%, що неминуче призведе до скорочення обсягів на ринку. За попередніми оцінками, це зумовить зростання цін на фрукти та ягоди в розпал сезону на 20–30% у порівнянні з минулим роком.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: названо громади, де місцеві жителі, можуть отримати виплати.

Також Politeka писала, Пільги для дітей-ВПО: як отримати допомогу в Харкові, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.